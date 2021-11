BRUT

C'est l'histoire de l'oiseau symbole des États-Unis qui a failli disparaître à cause des activités humaines : le pygargue à tête blanche. En 1782, alors qu'il est abondamment présent à travers le pays, le pygargue à tête blanche est choisi comme emblème officiel. Mais le début du 20e siècle marque le début d'un déclin massif. Des forêts où il vit sont rasées et il est chassé car considéré comme une menace pour le bétail. En 1940, une première loi interdit de le posséder, de le vendre, et de le tuer. Mais cela ne suffit pas à stopper son déclin.

Une nouvelle menace

Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle menace apparaît : pour lutter contre les moustiques et d'autres insectes, certains pesticides sont épandus massivement. En 1963, on ne recense plus que 417 couples nicheurs. L'espèce est au bord de l’extinction. Face aux cris d'alertes des scientifiques, les autorités décident de réagir. En 1972, le DDT et d'autres pesticides sont interdits.

Des mesures pour sauver l'espèce

Le pygargue est ajouté aux listes d'espèces en danger et de nouvelles mesures de préservation sont prises. Des zones où il vit sont protégées, ses nidifications sont davantage suivies et des pygargues sont réintroduits où ils avaient disparu. En 2007, on compte 9800 couples nicheurs, 23 fois plus qu'en 1963. Depuis, l'espèce continue de prospérer avec 316 700 rapaces en 2019.