VIDEO. Comment fabriquer des boules de graisse pour nourrir les oiseaux ?

"L'hiver, c'est une période très difficile pour les oiseaux mais on peut les aider en fabriquant nous-mêmes des boules de graisse", explique Pia, animatrice à le Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Pour aider les oiseaux à surmonter la saison froide, elle nous détaille comment confectionner ces boules.

Pia explique qu'il suffit d'assembler des raisins secs avec des graines de tournesol et un mélange d'orge, d'avoine, de blé et de maïs concassés. Toutes ces denrées, dont les oiseaux sont friands, sont ensuite introduites dans de la graisse végétale non-salée. Enfin, il ne reste plus qu'à former une boule avec cette mixture et à l'accrocher à un arbre ou à une fenêtre à l'aide d'une ficelle. La diversité des graines présentes permettra à bon nombre d'espèces d'oiseaux de venir en profiter. Ainsi, ces victuailles pourraient séduire des merles, des étourneaux, des grives ou encore des mésanges.

Les bénéfices de la boule de graisse

Avec le gel hivernal, les oiseaux peinent à trouver les graines ou les insectes essentiels à leur survie. C'est pourquoi leur donner de quoi becqueter les aide à lutter contre les basses températures. La LPO recommande de les nourrir uniquement en hiver et de ne pas cesser de les alimenter durant la saison pour ne pas perturber leurs comportements. Pia précise qu'aux bénéfices apportés aux volatils s'ajoute "le plaisir de pouvoir observer les oiseaux venir se nourrir en hiver et observer leur comportement."