Pendant ce temps-là, dans la région de Punta de la Mona en Espagne, Marina et ses équipes redonnent vie à un récif corallien en replantant des coraux. Malgré la mise en place d'un parc naturel dans les années 1980, certaines activités humaines endommagent encore les coraux. Ces derniers sont en danger notamment à cause des centaines de cordages, des fils de pêche, des filets, des nasses, et même des pneus qui s'accumulent dans le récif, en les recouvrant et en les fragmentant. "Beaucoup de personnes pensent que les récifs de coraux existent seulement dans les zones tropicales, alors que les récifs d'eaux froides, en particulier ceux de la Méditerranée, sont très importants car ils constituent la base de l'écosystème", explique Marina Palacios Miñambres, directrice du projet S.O.S. Corales.

Des actions de sensibilisation

Depuis fin 2020, les équipes du projet ont lancé des actions de sensibilisation mais aussi des plongées sur place pour restaurer les coraux. Ce projet de conservation marine participative s'inspire d'un programme lancé en 2015 en Indonésie par l'association Coral Guardian. En 4 ans, ils ont replanté 40 000 coraux et les zones restaurées abritent 30 fois plus de poissons qu'auparavant. Coral Guardian a formé et accompagné Marina et ses collègues pour qu'ils puissent répliquer l'expérience sur des coraux candélabres de Méditerranée.