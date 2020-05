VIDEO. Aventurier solitaire, botaniste passionné… On vous raconte l\'histoire de John Muir 

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

C'est le père de l'écologie moderne. Né en Écosse en 1838, John Muir a émigré onze ans plus tard vers les États-Unis avec ses parents et ses huit frères et sœurs. Après avoir passé son adolescence dans une ferme du Wisconsin, il entre à l'université en 1860 et reçoit son premier cours de botanique. "Ce petit cours m'a envouté et m'a fait voler par-delà les forêts et les prairies avec un enthousiasme sauvage", a-t-il raconté dans son autobiographie. Malgré cet enthousiasme, John Muir n'a pas terminé son cursus universitaire et a préféré continuer sa formation à "l'université de la vie sauvage".

Une vie consacrée à la nature

À partir de 1864, il voyage à travers les États-Unis et le Canada en vivant d'emplois divers. À 29 ans, il entame une marche de 1600 kilomètres depuis le Kentucky jusqu'en Floride. Deux ans plus tard, il devient berger dans la vallée de Yosemite. Fasciné par cette richesse naturelle, il a publié de nombreux articles sur la géographie, la géologie et la flore de la région. Ses écrits dénonçant les dangers de l’impact humain sur les écosystèmes ont même permis d'accélérer les débats au Congrès. Le 1er octobre 1890, la vallée de Yosemite devient le deuxième parc national protégé des États-Unis.

Pour continuer son combat, John Muir a créé en 1892 la Sierra Club, la plus ancienne ONG dédiée à la préservation de l'environnement. À 65 ans, il mène une expédition dans le parc national de Yosemite avec Théodore Roosevelt. John Muir meurt d'une pneumonie le 24 décembre 1914 à l'âge de 76 ans. Aujourd'hui encore, il est considéré comme le père des parcs nationaux américains et comme l'une des figures les plus importantes dans l'histoire de la protection de l'environnement.