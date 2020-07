VIDEO. Animaux rapides, déterminés… Voici les meilleurs chasseurs de la planète

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Le faucon pèlerin

Ce rapace est l'animal le plus rapide de la planète. Grâce à son regard perçant, il détecte ses proies à une très grande distance avant de plonger en piqué à une vitesse pouvant atteindre 389 kilomètres par heure. Ce petit volatile pesant moins de 1,5 kilo est capable d'attraper en vol des oiseaux de grande taille, comme des oies sauvages. Très efficace, il attraperait en moyenne 47 % de ses cibles.

Le chat à pieds noirs

Sous ses airs de chat domestique, se cache le félin le plus redoutable de la planète. Chaque nuit, il tue un animal toutes les 30 minutes en moyenne et engloutit l'équivalent de 20 % de son poids en nourriture, soit une quinzaine d'oiseaux et de petits rongeurs. Il réussit à attraper 60 % des proies qu'il traque. C'est trois fois plus qu'un lion chassant seul et six à douze fois plus qu'un tigre.

Le lycaon

Il n'a pas l'air très féroce. Pourtant, ce canidé africain est un chasseur hors-pair. Il chasse en groupe pouvant atteindre une vingtaine d'individus. Grâce à cette technique, il peut cibler des animaux faisant plus de deux fois sa taille, comme des zèbres ou des gnous.

La libellule

Son taux de réussite avoisine les 95 %. Cette efficacité impressionnante est due à son anatomie : ses yeux très complexes lui permettent de détecter les insectes volants et de toujours les garder dans son champ de vision. Aussi, son cerveau lui permet d'anticiper les mouvements de ses proies et ses ailes articulées par des muscles individuels lui permettent de changer de direction pour les saisir.

L'orque

C'est dans l'océan que se cache le plus féroce des prédateurs. L'orque chasse en groupe de 3 à 40 individus, ce qui lui permet de s’attaquer à tous types de proies, des oiseaux de mer aux grandes baleines. Il est même capable de tuer un requin blanc. Selon plusieurs études, leur taux de réussite à la chasse avoisinerait les 100 %.