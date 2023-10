Durée de la vidéo : 3 min

Ce 21 et 22 octobre, une nouvelle manifestation contre le projet de l’autoroute A69 est organisée alors que le gouvernement vient de réitérer sa décision de conduire le projet "jusqu'à son terme". On fait le point avec NOWU, le média numérique environnemental de France Télévisions.

Déjà, c’est quoi l’A69 ?

C’est un projet d’autoroute reliant Castres à Toulouse, long de 53 km et qui doit traverser 20 communes. Objectif du projet : désenclaver et accompagner le développement des communes qui seront traversées par l’autoroute. Date de mise en service prévue : 2025.



Pourquoi est-ce que ce projet fait polémique ?

C’est principalement pour des raisons écologiques. De nombreuses associations écologistes dénoncent un projet qui entraînerait la disparition de centaines d’hectares de terres agricoles, l'abattage d'un millier d'arbres et de nombreux refuges pour la biodiversité.

En septembre 2022, bien avant le début du chantier qui a débuté en mars dernier, le Conseil national de la protection de la nature avait par ailleurs rendu un avis défavorable sur le projet.

Depuis le printemps, de nombreuses mobilisations anti-A69 ont eu lieu, sans succès.

En avril déjà une manifestation regroupant plusieurs milliers de personnes dans le Tarn avait été organisée pour stopper le chantier.

Plus récemment, on a beaucoup entendu parler de l’A69 via le combat du défenseur des arbres Thomas Brail, qui est entré en grève de la faim puis de la soif en septembre.

Dans une lettre ouverte parue dans l’Obs, plus de 1 500 scientifiques ont également appelé le président de la République à renoncer au projet, arguant qu’il “maintient la France sur une trajectoire incompatible avec la transition écologique telle qu’inscrite dans la loi.”

Face à cela, le ministre des transports Clément Beaune a réaffirmé fin septembre que le gouvernement prendrait prochainement la décision d'arrêter plusieurs projets routiers mais a malgré tout annoncé vendredi dernier que l’A69 serait bel et bien construite,“jusqu’à son son terme”.

Le projet de l’A69 n’est pas le seul projet décrié en cours

Et si les voix se lèvent contre tous ces projets c’est qu'en 2023, ils sont en totale contradiction avec la réalité de l’urgence environnementale. Selon l’activiste écologiste Marie Chureau, qui se positionne contre le projet depuis le début, cet argent pourrait plutôt financer la transition, “C'est ça l'urgence”.

Aujourd'hui. C'est complètement indécent de vouloir encore plus sacrifier la biodiversité, de brader les espaces, les derniers espaces qui nous restent pour vouloir construire des routes alors que l'on a déjà énormément de routes. Et d'ailleurs il y a plein de pays qui commencent à limiter la construction de routes, par exemple au pays de Galles, rester pour l'environnement et se laisser le plus construire des routes. Marie Chureau, activiste écologiste

Marie sera également présente ce week-end lors de cette grande mobilisation attendue et organisée par plusieurs collectifs écologistes qui rappellent vouloir mener la lutte “jusqu’à son terme” eux aussi, pour reprendre la formulation du ministre des transports.



