VIDEO. À Bobigny, des étudiants dynamisent la biodiversité de leur campus

Au cœur d'un jardin, des nichoirs pendent aux arbres, un grand potager fleurit et des hôtels à insectes accueillent des abeilles, des papillons ou encore des perce-oreilles. Difficile à croire que ce lieu riche en faune et en flore appartienne à une université. Et pourtant, depuis l'été 2018, les étudiants de l'université Bobigny Paris 13, en région parisienne, ont mis la main à la pâte pour rendre leur établissement plus écologique. Amine, co-fondateur de l'association Unis Vert Cité, décrit avec enthousiasme chacune des infrastructures mises en place. "On a récemment installé des oliviers au sein de la fac et tout autour, on a planté des lavandes et des sauges", explique-t-il, précisant vouloir refleurir certaines zones de son établissement.

Une initiative soutenue par la faculté

Le projet initié par les élèves a embelli le campus, donné un nouvel élan à la biodiversité et a également permis de sensibiliser les étudiants aux questions environnementales. Leur démarche a connu un succès tel qu'un cours dédié à la biologie appliquée est depuis proposé par l'université. "L'idée est de compléter les connaissances très théoriques (…) par tout un ensemble de connaissances pratiques", explique le professeur Arnaud Van Holt.