VIDEO. 5 bonnes nouvelles pour la planète en ce début d\'année 2020

En Ouganda et en République Démocratique du Congo…

Les gorilles des montagnes sont en augmentation. Entre 2011 et 2019, on compte au total 59 nouveaux individus dans le parc de Bwindi (Ouganda) et la réserve de Sarambe (RDC).

En Zambie…

Le parc national du Bas-Zambèze restera préservé. Le gouvernement vient d'annoncer qu'aucune exploitation minière ne peut pour le moment être autorisée dans ce parc, le plus récent du pays. Un permis d'exploitation avait pourtant été accordé à une société australienne. Mais entretemps, le dernier rapport de l'autorité de réglementation environnementale a expiré.

Aux Galápagos…

Une espèce que l'on pensait éteinte est de retour. Alors qu'aucun individu n'avait été observé depuis 1906, une femelle Chelonoidis phantasticus a été découverte sur une île de l'archipel lors d'une expédition scientifique. Elle est pour l'instant la seule représentante connue de cette espèce de tortue géante mais son existence offre l'espoir que d'autres individus sont présents sur l'archipel.

En Slovénie…

La rivière Mur conservera son cours. Traversant l'Autriche, la Slovénie, la Croatie et la Hongrie, cette grande rivière est aussi riche en biodiversité qu'en potentiel hydroélectrique. C'est pourquoi elle est exploitée par des barrages, notamment du côté autrichien. Mais le gouvernement slovène a annoncé qu'à l'intérieur de ses frontières, aucun barrage ne pourra être construit sur cette rivière, pour éviter tout impact environnemental.

En Russie…

300 000 hectares de forêts intactes ont été mis à l'abri. Dans le pays, la Taïga constitue l'une des principales écorégions. Absorption du CO2, production d'oxygène, refuge pour les animaux... Mais ces vastes forêts de conifères sont aussi exploitées pour leur bois. La région d'Arkhangelsk abrite l'une des dernières zones intactes et celle-ci est désormais protégée par l'établissement d'une réserve naturelle.