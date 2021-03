Etats-Unis : un gouverneur américain averti par des autorités environnementales après avoir tué un loup

Le gouverneur de l'Etat américain du Montana a reçu un avertissement officiel des autorités environnementales locales pour avoir piégé et tué un loup, sans avoir reçu une formation en ligne préalable, a rapporté mardi 23 mars une coalition de médias locaux.

Le républicain Greg Gianforte, nouvellement élu gouverneur de cet Etat rural du nord des Etats-Unis, a piégé et tué en février un loup noir adulte nommé "1155", à un peu plus de 15 km du célèbre parc national de Yellowstone, selon le Mountain West News Bureau.

L'absence de formation en cause

S'il est légal de piéger et tuer des loups dans le Montana, il faut pour cela posséder une licence et recevoir une formation de trois heures en ligne qui a pour but de donner "le contexte et les règles nécessaires (pour tuer un loup) de manière éthique, humaine, et légale", comme le souligne le manuel de la formation. Le gouverneur possédait la bonne licence mais n'avait pas suivi la formation.

"Après avoir appris qu'il n'avait pas terminé (la formation), le gouverneur Gianforte a immédiatement rectifié l'erreur et s'est inscrit pour la certification au piège à loup", a réagi une porte-parole de l'élu auprès du Mountain West News Bureau. Greg Gianforte a été autorisé par les autorités environnementales à garder la carcasse et la peau du loup abattu.