Séance de rattrapage pour Édouard Philippe et Emmanuel Macron

Les corps intermédiaires ont été reçus lundi 6 mai par le Premier ministre à Matignon. Edouard Philippe fera tout pour développer les freins à l'embauche en s'appuyant sur les préfets et les présidents de région. Un changement de méthode et de comportement, car le Premier ministre avait beaucoup négligé jusqu'ici les corps intermédiaires, les associations d'élus et les organisations environnementales à l'heure où le grand débat national a remis à l'ordre du jour la démocratie participative. Aucune mesure concrète avant juin, mais syndicats et patronat sont satisfaits de revenir dans le jeu de la concertation.

Macron l'écologiste

Emmanuel Macron, lui, s'est exprimé lundi après-midi après avoir reçu le rapport alarmant sur la biodiversité. C'est un virage vert du président, car la biodiversité et l'écologie étaient absentes de ses dernières annonces. Emmanuel Macron a lancé un appel à la jeunesse, "notre meilleure alliée". Il espère ramener la jeunesse aux urnes le 26 mai alors que les jeunes manifestent en Europe contre l'inaction des gouvernements en matière d'écologie.

