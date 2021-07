Savoie : la montagne, véritable refuge pour les papillons

Les alpages du col d'Albanne dévoilent leurs couleurs en ce début du mois de juillet. Les fleurs sauvages sont nombreuses et diverses, ce qui rend la biodiversité également très riche et variée. "On a une diversité de couleurs de fleurs, on a une diversité d'espèces, qui vont permettre à tout un peuple d'insectes, d'araignées et autres animaux de pouvoir vivre là-dedans" explique Guido Meeus, entomologiste de l'association La Dauphinelle.



178 espèces de papillons

Un groupe de naturalistes est venu ce jour-là observer les papillons en particulier. Entre 2014 et 2019, ces passionnés ont réalisé un inventaire des papillons diurnes de la vallée de la Maurienne : 178 espèces ont été recensées, soit plus des deux tiers des espèces présentes en France. Les papillons sont présents jusqu'à 3 000 mètres d'altitude, et suivent les rayons du soleil dont ils captent l'énergie, à l'instar d'un panneau solaire. Les papillons sont des espèces dont l'extinction est accélérée par la présence de l'homme et de ses activités. Alors, la montagne apparaît comme un véritable refuge.