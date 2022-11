Route du Rhum : une députée européenne dans la course

France 3

I. Rettig, C. Boos, F. Levasseur, D. Merieux

Catherine Chabaud est en lice de la Reine des Transatlantiques aux côtés de 137 skippers dans la course de la route du Rhum. Le grand large, elle connaît. La Française est la première femme à avoir terminé un Vendée Globe.

Le cigare rouge est un bateau mythique construit au début des années 90. Une femme en a ensuite pris la barre pour son tour du monde. Il s’agit de Catherine Chabaud, navigatrice et députée européenne. "Ce qui est fou, c’est de l’avoir décidé mais je ne regrette pas", avoue-t-elle. Après 140 jours en mer, elle sera la première femme à boucler le Vendée Globe en 1996. 25 ans plus tard, la voilà prête à repartir sur le cigare rouge.





La seule femme dans la classe Rhum



À 59 ans, elle renoue avec la course en solitaire. "Ce qu’il me manquait, je crois, c’est mon intimité avec la mer", confie la navigatrice. Pour cela, Catherine Chabaud a dû reprendre les bonnes vieilles habitudes de navigation qu’elle avait perdues avec les années. Depuis 2019, elle est aussi députée européenne. À Strasbourg (Bas-Rhin), elle peut défendre la cause des océans. En trois ans, elle a réussi à faire avancer des dossiers importants comme le transport à la voile. C’est la seule femme engagée dans la classe Rhum.