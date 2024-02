Reportage Lutte contre la pollution, protection de la biodiversité : l'Irlande tente d'utiliser les huîtres pour nettoyer l’eau

Dans le port de plaisance de Dún Laoghaire, à dix kilomètres au sud de Dublin, la capitale irlandaise, Paul Brookes, écologiste marin à l’université UCD, sort un panier de l’eau, accroché au ponton juste en dessous de nos pieds. "Là, j’ouvre la boîte qui contient 12 huîtres. Elles ont l’air en bonne santé !", se réjouit-il.

à lire aussi Pollution : Bastia nettoie son port avec des huîtres

Mais que les amateurs de cuisine ne s'enthousiasment pas trop : ces huîtres ne sont pas destinées à la consommation. "Avec un peu de chance, les phoques ne les attraperont pas non plus, ni les mouettes", espère David Lawlor, un chef d’entreprise, à l’origine du projet qui veut utiliser les mollusques pour filtrer l’eau.

"Les huîtres sont ici car elles ont un travail de nettoyage de l’eau à accomplir." David Lawlor, chef du projet Green Ocean à franceinfo

"Chaque huître filtre environ 190 litres d'eau chaque jour, et c'est important car, une fois que l'eau est claire, la lumière du soleil peut pénétrer le fond marin. Ça permet aux herbiers marins, qui sont de grands puits de carbone, et à d'autres algues, de se propager. Et bien sûr, une fois que nous avons cet habitat en place, les poissons et les invertébrés vont pouvoir éviter leurs prédateurs, et donc se multiplier, créant ainsi un écosystème fonctionnel", poursuit David Lawlor.

Paul Brookes se réjouit, lui, du retour des huîtres en Irlande. "Au XVIIe siècle, les huîtres étaient très présentes, sur plusieurs récifs autour de la baie de Dublin. Elles étaient considérées comme une nourriture bon marché, facilement accessible, explique l’écologiste. Mais avec l'augmentation des taux de pollution, due à l'expansion de la ville, et l'arrivée d'une maladie appelée la bonamia, les récifs d'huîtres ont durement été touchés, vers les années 1950."

"Ça a complètement décimé la population d'huîtres, non seulement à Dublin, mais aussi dans d'autres régions d’Irlande", conclut l'écologiste. Ces nouveaux récifs d’huîtres pourraient aussi permettre d’amortir les effets des tempêtes, qui sont avec le changement climatique, plus fréquentes et violentes depuis quelques années.