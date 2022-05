Le réchauffement climatique s’avère de plus en plus dangereux pour les forêts. Les fortes températures abîment les arbres et les amoureux de ces lieux ne comptent plus le nombre de branches mortes qui jonchent le sol. "Il n'y avait plus assez d"eau pour approvisionner les branches aux extrémités et elles sont mortes", remarque Alexis Hachette, le responsable de l'unité territoriale de Vierzon (Cher). En France, 30% des forêts sont d'ores et déjà fragilisées.



Les scientifiques enquêtent

Pour comprendre ce phénomène affaiblissant les arbres, de nombreuses recherches sont menées. Les racines sont ainsi analysées. Des arboretum ont aussi été créés dans plusieurs pays pour pouvoir tester la résistance d’arbres plantés il y a une dizaine d'années. Du nord de l'Angleterre jusqu'au sud du Portugal, plusieurs types d'arbres sont mis à l’épreuve avec un réchauffement de température de 6°C, ce qui permet de voir leur résistance face à la chaleur. D'autres techniques consistent à planter des graines provenant d'essences différentes, afin de créer des mélanges d'arbres.