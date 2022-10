Pyrénées : les ruchers envahis par des frelons asiatiques malgré l’altitude

Ils n’étaient encore jamais arrivés jusqu’ici. À 1 200 mètres d’altitude au cœur de l’Ariège, le frelon asiatique ravage les ruchers. Sylvie Humbert est apicultrice depuis 30 ans. Ses colonies ont été décimées et ses pièges artisanaux sont remplis par l’envahisseur. Chaque jour, ils stationnent par dizaines devant les ruches pourtant fermées. Les abeilles sont alors condamnées, la moindre sortie est risquée. "En fait ils décapitent les abeilles, ils prennent le thorax, ce sont des carnivores", explique Sylvie Humbert.



Le réchauffement climatique en cause

Le cheptel doit être repris par la fille de Sylvie Humbert, mais ce phénomène inquiète toute la filière. "Cette menace, je vois comment elle prend de l’ampleur cette année (...) ça fait peur parce qu’en fait, on se dit qu’ils s’adaptent à tout", confie Janis Decaup, future apicultrice. Le même constat a été fait par les sociétés de désinsectisation. "Plus ça va, plus ils vont monter en altitude", assure Jérémy Martin, désinsectiseur, qui pointe du doigt le réchauffement climatique.