Protection des dauphins : le Conseil d'Etat suspend des dérogations à la fermeture de la pêche décidées par le gouvernement

Nouvelle défaite pour le gouvernement. Le Conseil d'Etat, saisi en référé, a suspendu vendredi 22 décembre des dérogations figurant dans un arrêté gouvernemental qui interdit à certains bateaux de pêcher dans le golfe de Gascogne pendant quatre semaines l'hiver. "Ces dérogations sont trop importantes pour que la fermeture de la pêche ait un effet suffisant sur les captures accidentelles pour avoir une chance de réduire dès 2024 la mortalité des petits cétacés à un niveau soutenable", explique la plus haute juridiction administrative dans un communiqué.

C'est un nouveau revers pour le gouvernement qui s'efforce de ménager les intérêts économiques des pêcheurs, au grand dam des associations France Nature Environnement (FNE), Sea Shepherd, Défense des milieux aquatiques (DMA) et Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) qui ont saisi à plusieurs reprises le Conseil d'Etat.

La juridiction rappelle qu'elle avait déjà ordonné au gouvernement en mars "de fermer, sous six mois, des zones de pêche dans le golfe de Gascogne pour des périodes appropriées, afin de limiter les décès accidentels de dauphins et marsouins". En réponse, le secrétariat d'Etat chargé de la Mer a pris en octobre un arrêté instaurant une période d'interdiction de pêche d'un mois en 2024, 2025 et 2026, "du 22 janvier au 20 février inclus", pour tous les bateaux de huit mètres ou plus. Selon les ONG, le texte comportait "tellement de régimes dérogatoires" pour l'année 2024 que les "conditions d'application sont rendues inapplicables".