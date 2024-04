Promener son chien sans laisse en forêt est passible de 750 euros jusqu'au 30 juin

À partir de lundi 15 avril et jusqu'au 30 juin, comme chaque année, les propriétaires de chiens seront obligés de les tenir en laisse lors des balades en forêt en dehors des allées forestières, selon un arrêté ministériel en vigueur depuis 1955. En cas de non-respect, les propriétaires canins encourent une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros.

L'arrêté ministériel a été pris afin de préserver la faune. Selon l'Office national des Forêts, c'est à cette période que débute "la mise à bas des mammifères et la nidification des oiseaux". Par leur présence, les chiens peuvent "déranger et stresser les animaux forestiers", et "mettre en péril leurs reproductions".

Du 15 avril au 30 juin, l’#ONF rappelle qu’il est obligatoire de tenir son chien en laisse en dehors des allées forestières. Les animaux de compagnie peuvent en effet perturber la faune sauvage en #forêt, très vulnérable durant la saison des naissances. https://t.co/17ceqcnVLR pic.twitter.com/FPMXQZRymu — Office national des forêts (@ONF_Officiel) April 20, 2021

L'arrêté court du 15 avril au 30 juin. Pour rappel, il est interdit toute l'année "de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs", précise l'arrêté du 16 mars 1955.