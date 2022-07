Plongée : des nageurs rencontrent des baleines à La Réunion

Voir nager une baleine est un spectacle incroyable et plusieurs plongeurs voudraient bien pouvoir y assister. Le moniteur distille ses précieux conseils aux plongeurs qui vont peut-être avoir la chance de découvrir ces géants des mers. Avec le panorama saisissant de l’île derrière eux et la vue devant pour observer le moindre signe de la présence d’une nageoire de baleine, les nageurs sont prêts. L’approche est assez lente et douce pour ne pas effrayer les animaux.



Une expérience unique

Un guide reste au sein de l’embarcation afin d’aiguiller les plongeurs. Puis, comme dans un film, la baleine s’approche, les plongeurs aussi et la magie opère à la vue du mammifère marin. L’animal ne prend pas peur et les nageurs peuvent s’approcher extrêmement près. "C’était incroyable, on a dans un premier temps vu le petit baleineau qui se rapprochait de nous puis après la mère qui arrivait par-dessous. C’est vraiment une expérience inoubliable", s’émerveille Véronique Técher, chercheuse de baleines. Tous les nageurs sont conquis de leur plongée et de la vue de l’animal.