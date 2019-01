Participez au recensement national des oiseaux avec la LPO

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Près de Nancy, ce bénévole au sein de la LPO participe comme chaque hiver au comptage national des oiseaux. L’œil rivé sur son jardin, il observe attentivement une perruche venue squatter l’un de ses arbustes « Les perruches, elles sont là depuis une dizaine d’années, ce sont des espèces qui ont été relâchées et qui se sont acclimatées à nos régions, elles se reproduisent même sur la métropole du grand Nancy. Elles seraient aujourd’hui 300 » constate Gérard Jouaville, secrétaire LPO Grand Est.

Un comptage indispensable

Cette opération de comptage à grande échelle permet de faire le point sur le nombre d’oiseaux en France. Pour Gérard, passionné d’ornithologie, certaines espèces se font de plus en plus râre :«J’avais des mésanges à longue queue, des mésanges huppées, même le rouge-gorge, on ne le voit plus que par intermittence, alors que d’habitude il était là tous les jours.» Des données précieuses pour les scientifiques.

Un tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans

Les chercheurs observent une diminution des oiseaux ces vingt dernières année.Toutes les espèces sont concernées. Un déclin des populations qui reste difficile à expliquer pour Gerard Jouaville : « Il faut rester prudent, voir si c’est vraiment une baisse continue ou si c'est une baisse exceptionnelle qui va remonter parce que les conditions climatiques seront meilleures l’année prochaine.»