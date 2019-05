Notre mode de vie menace-t-il la vie animale ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Vous devez penser au changement de comportement. Qu'il s'agisse du comportement individuel ou communautaire, dans le secteur privé ou au sein des gouvernements", déclarait le professeur Robert Watson, président de la Plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), le 8 mars dernier. "La nature est un atout majeur que nous possédons et que nous devons gérer de manière durable. Et si nous la gérons de manière durable, elle aidera notre croissance économique, à créer des emplois. La question est de savoir dans quelle mesure une société capitaliste est compatible avec la nature", rajoute-t-il.

Un PIB amélioré, la solution ?

Pour Robert Watson, "le PIB (...) doit être au moins complété par les quatre façons de voir la richesse". Il s'agit du capital infrastructurel, du capital naturel, du capital social et du capital humain. Jusqu'à 1 million d'espèces pourraient disparaître dans les prochaines décennies.