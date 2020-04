Liste rouge des espèces menacées en France : une situation préoccupante pour la faune de Martinique

Sur les 427 espèces indigènes évaluées an Martinique, près de 15 % apparaissent menacées, dévoilent trois organisations de protection de la biodiversité.

Pour la première fois, des résultats sont publiés sur l'état de la faune en Martinique, dans le cadre de la liste rouge des espèces menacées en France. Et ils sont inquiétants : sur les 427 espèces indigènes évaluées sur l'île, près de 15 % apparaissent menacées. C'est ce qu'annoncent dans un communiqué ce mercredi 22 avril le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l'Office français de la biodiversité (OFB) et le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) qui ont mené ces analyses.

Ces analyses ont concerné les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les mollusques, les poissons et macro-crustacés d'eau douce, les libellules, les papillons de jour et une partie des coléoptères. Au total, 15 espèces ont déjà disparu, 62 sont menacées et 56 autres sont quasi menacées selon ce communiqué.

Des mesures doivent donc être renforcées pour "enrayer le déclin" de ces espèces et "préserver les milieux naturels". Surtout en Martinique, où le taux d'endémisme - c'est-à-dire le fait que ces espèces sont uniques à ce territoire - est de 13 %.