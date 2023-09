Le nombre de rhinocéros augmente en Afrique, une bonne nouvelle pour cette espèce menacée par le braconnage

Un peu plus de 23 000 rhinocéros ont été décomptés par les autorités locales fin 2022, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.

C'est une hausse de 5,2% par rapport à l'année précédente : fin 2022, 23 290 rhinocéros ont été décomptés sur le continent africain, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). L'espèce reste malgré tout en grand danger, rappelle l'organisation jeudi 21 septembre. L'UICN souligne les bienfaits des politiques de conservation pour la planète comme pour l'économie touristique locale.

Dans le détail, 16 803 rhinocéros blancs ont été recensés en Afrique, d'après les données compilées par l'UICN. Un chiffre en hausse de 5,6%, alors que leur population n'avait pas augmenté depuis 2012. "Avec ces bonnes nouvelles, nous pouvons pousser un soupir de soulagement pour la première fois depuis dix ans", commente Michael Knight, qui préside le groupe dédié aux rhinocéros africains à l'UICN. Le nombre de rhinocéros noirs est quant à lui évalué à 6 487, en hausse de 4,2%. Cette augmentation est liée "à une combinaison d'initiatives de protection et de gestion biologique", ajoute le défenseur de l'environnement.

Les rhinocéros restent cependant en grand danger, menacés par les braconneurs qui les tuent pour récupérer leurs cornes. Au moins 550 de ces animaux ont été tués illégalement sur le continent l'année dernière, dont 448 en Afrique du Sud, qui abrite près de 80% de la population mondiale de rhinocéros. D'après l'UICN, les braconneurs s'en prennent de plus en plus "aux réserves privées". Et pour cause : les cornes de rhinocéros sont très recherchées sur le marché noir, notamment en Asie, où certaines personnes leur prêtent des vertus thérapeutiques. Leur prix y est estimé à 60 000 dollars le kilo, comme l'or ou la cocaïne.

L'UICN se réjouit par ailleurs du rachat en 2023 du plus grand élevage de rhinocéros au monde par l'ONG African Parks. Il avait été ouvert en Afrique du Sud par un richissime homme d'affaires, John Hume, avec la volonté de les préserver du braconnage. Mais lors de la revente, il a affirmé ne plus avoir les moyens de s'occuper de ce "loisir coûteux". Deux mille rhinocéros blancs y seront progressivement transférés, ce qui représente environ 15% de la population mondiale de cette sous-espèce.