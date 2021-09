"La Seine-Saint-Denis, c'est ça aussi !": le parc du Sausset, une réserve de biodiversité de 200 hectares au cœur du 93

En Seine-Saint-Denis, un réseau de 15 parcs et forêts géré par le département et classé Natura 2000 depuis 2006 a pour mission de protéger la biodiversité, au beau milieu des routes et sous le vrombissement des moteurs d'avion. Il s’agit du seul label Natural 2000 français situé en "zone urbaine dense". On compte pourtant dans ces parcs et forêts pas moins de douze espèces d’oiseaux rares dont le blongios nain, le butor étoilé, le hibou des marais ou le martin-pêcheur d’Europe.

Parmi ces quinze espaces verts, on trouve le parc du Sausset qui compte 200 hectares de verdure à cheval entre Villepinte et Aulnay-sous-Bois. Lorsqu'on s'y promène, le paysage ressemble à n'importe quel coin de campagne. Pourtant, le parc du Sausset est bien situé au beau milieu du 93, niché tout près de l'aéroport Charles de Gaulle. "La Seine Saint-Denis, c'est ça aussi ! Ici, il y a aussi des espaces naturels, des paysages magnifiques dont profitent les habitants", affirme Vincent Gibaud, responsable du parc du Sausset.

Une réserve exceptionnelle de biodiversité

On entend constamment les avions qui survolent la zone, mais aussi l'autoroute qui la borde et la ligne du RER qui la traverse de part en part. Malgré cela, le Sausset est une réserve exceptionnelle de biodiversité. "Des oiseaux viennent nidifier ici, se reproduire, ils passent ici pendant leur migration, explique Vincent Gibaud. "Ils sont protégés au niveau européen mais l'objectif n'est pas non plus de les mettre sous cloche... Vous voyez, ici nous sommes juste à côté de l'aire de jeux donc les enfants peuvent faire un tour de toboggan tout en observant un blongios nain. Les oiseaux sont habitués à la présence de l'homme."

Dans le parc du Sausset, l'aire de jeux est située à proximité du marais, une zone humide interdite d’accès car très prisée par les oiseaux. (CELINE AUTIN)

Un million de visiteurs arpentent le parc chaque année et la fréquentation a augmenté de 30% depuis le premier confinement. Franck est l'un des fidèles du Sausset. Tous les midis pour sa pause-déjeuner, il vient observer les écureuils le disputer aux oies dans les allées. "C'est super parce qu'on peut aller sur les pelouses, c'est autorisé, on peut même amener des cerfs-volants ! J'aurais pensé qu'il fallait être discret pour ne pas déranger les oiseaux mais non...", confie-t-il.

Veiller à l'équilibre entre biodiversité et présence humaine

Il existe tout de même des règles à respecter dans cette zone Natura 2000, comme tenir son chien en laisse ou ne pas se baigner dans l'étang. Une vingtaine d'"éco gardes" veillent à préserver l'équilibre entre biodiversité et présence humaine. "Depuis quelques années, des collégiens et des lycéens viennent par exemple faire des courses d'orientation dans le parc, donc nous avons réalisé un suivi photo pour estimer l'impact de cette nouvelle activité sur les prairies, explique Idriss, l'un de ces éco gardes. "Notre rôle principal est d'amener les usagers du parc à se rendre compte de l'importance de ce poumon vert et de les sensibiliser à la sauvegarde de la biodiversité." Des visites scolaires, des initiations à l'ornytologie et, depuis peu, une ferme urbaine poursuivent ce travail d'éducation aux enjeux de conservation de la nature.