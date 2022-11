Île de la Réunion : la faune marine de l’océan Indien en danger

Le 13 heures vous emmène jeudi 10 novembre à la découverte des fonds marins et surtout des baleines, des dauphins et des tortues qui se promènent au large des côtes réunionnaises.

L’océan indien est leur royaume, les côtes réunionnaises leur écrin. Les baleines viennent s’accoupler ou donner naissance à leurs petits en ces lieux, chaque année, à la fin de l’hiver austral. Plus de 320 individus ont été aperçus cette année dans les eaux chaudes de l’océan, un record. Les baleines à bosse ont longtemps été chassées, mais sont aujourd’hui sauvées. Les 200 grands dauphins sont aussi préservés par une association qui observe les différents cétacés de l’île de la Réunion. “On ne s’en lasse jamais de ces rencontres, chaque fois, ce sont des moments inoubliables. Cela fait plus de 20 ans que je fais ça et je suis toujours excité”, s'émerveille Bernard Rota, bénévole de l’association Globice Réunion.



Soigner et préserver les océans

Ils suivent année après année les dauphins, tâchant d’observer la fertilité du groupe, sa mortalité, s’ils ont eu des accidents. Dans l’océan, de nombreux dangers les guettent, mais aussi les tortues. Des déchets plastiques, des hameçons échoués dans les fonds marins ou des collisions avec des bateaux les menacent chaque jour. Celles qui sont récupérées par des pêcheurs sont amenées dans un hôpital pour tortues, avec des soins intensifs. Elles sont 40 à passer par là chaque année, comme Marina qui a dû être opérée après qu’un hameçon ne se soit bloqué dans sa chaire. Une faune à préserver qui n’est pas à l'abri de disparaître tant que les déchets envahiront les eaux.