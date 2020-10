Finistère : une huître "énorme" de 2,2 kilos découverte par un ostréiculteur

"Ah ça oui, j'ai été surpris", a réagi dimanche 25 octobre sur franceinfo l'ostréiculteur Pierre-Alexandre Morvan, après avoir remonté une huître de 2,2 kg, dans l'estuaire de la Penzé, dans le Finistère.

Lundi 19 octobre, "on était en train de tourner des poches [à naissains] dans un de nos parcs et puis je baisse un peu la tête et je vois au pied d'une table un petit morceau d'huître qui dépasse. Je me penche pour ramasser l'huître en question et là, je m'aperçois qu'elle est vraiment énorme et que cela pourrait être l'huître la plus grosse du monde", a poursuivi l'ostréiculteur de Carantec, âgé de 32 ans. L'huître pèse 2,2 kilos, alors qu'en moyenne, une huître numéro 3 fait environ 80 grammes.

Je suis allé regarder sur internet l'huître la plus grosse du monde et l'huître la plus grosse du monde pesait 2,2 kilos comme celle que je viens de trouver. Pierre-Alexandre Morvan à franceinfo

Le père de Pierre-Alexandre Morvan avait déjà trouvé une huître de 1,6 kilos, mais celle-ci est encore plus impressionnante. Elle fait 22 cm de long, 14 cm de large, 11 cm d'épaisseur et pèse 2,2 kilos. Elle a environ 20 ans. Cette huître ne finira pas dans notre assiette, mais dans un laboratoire pour en faire un "géniteur" et "permettre de créer des souches d'huîtres plus résistantes aux virus et aux maladies", a expliqué Pierre-Alexandre Morvan.