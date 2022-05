Finistère : un loup a été aperçu, 100 ans après sa disparition

Le loup, avec sa démarche et son profil reconnaissables, a été aperçu dans le Finistère. Il aurait été attiré par les animaux de la forêt. Depuis son retour dans les Alpes en 1992, le loup est de plus en plus présent en France, en Vendée, dans la Drôme ou même en Nouvelle-Aquitaine. L'espèce colonise chaque année de nouveaux territoires en France. Après avoir été chassé, le loup avait disparu dans les années 30.

En France, 624 loups auraient été comptés

L'espèce est aujourd'hui protégée et compterait 624 individus. "C'est plutôt une bonne nouvelle de voir que le loup, en tout cas un animal, peut couvrir encore un tel territoire. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, il y a des habitats qui sont encore favorables pour le loup. Et s'ils sont favorables pour le loup, ils sont forcément favorables pour d'autres espèces", souligne Loïc Obled, directeur général délégué de l'office français de la biodiversité. Cet animal semble ainsi reprendre possession de son environnement.