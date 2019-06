Feuilleton : Guyane, le royaume vert (4/5)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Niché dans l'océan Atlantique, à 15 km des cotes guyanaises, on trouve l’île aux oiseaux. L'homme y est interdit sauf pour des missions scientifiques. Depuis presque trente ans, cette réserve naturelle abrite des espèces marines. C'est la saison des amours. Sur l’île il y a un boom des naissances. Les oiseaux y sont très nombreux, on compte 40 000 individus. Un tel sanctuaire est unique à 3 000 km à la ronde. Les espèces trouvent ici une végétation suffisamment rase pour faire leur nid. Mais il ne faut pas se fier à leur nombre, ces oiseaux marins sont aussi protégés. Des entomologistes bénévoles récoltent des insectes pour les répertorier et contribuer à la sauvegarde des espèces. Il faut protéger tous les animaux, car certains sont en danger comme la luth, la plus grosse tortue marine.

L'importance du manioc

Autre symbole de la Guyane, le manioc. Il est cultivé dans les trois quarts des plantations du département. Le manioc est une plante qui pousse très vite. Râpée, la racine doit ensuite être pressée pour en extraire le jus. La méthode artisanale est la même depuis les premiers Amérindiens.

