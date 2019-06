Faune : une nouvelle espèce de félin découverte en Corse

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

On pourrait croire à la capture d'un chat domestique au regard apeuré, un matou de petit gabarit de moins de 4 kg, mais avec une large queue recouverte d'anneaux noirs et un poil gris fauve aux reflets roux très prononcés. Des caractéristiques qui valent désormais à ce drôle de félin son surnom corse, "ghjattu-volpe", le "chat-renard". Cet animal sauvage est très probablement le spécimen d'une nouvelle espèce totalement inconnue. En quelques mois, 16 chats-renards ont été observés et 12 d'entre eux ont été capturés.

Un chat particulièrement agile

Leur lieu de résidence est la vallée d'Asco, en Haute-Corse, un territoire sauvage particulièrement escarpé qui culmine à 2 600 m. Selon les données GPS recueillies grâce à des colliers, ce chat-renard est un acrobate capable de parcourir en quatre mois 3 000 hectares et de gravir 1 500 m de dénivelé. Jusqu'à présent, la présence de ce chat n'était pourtant qu'une légende. D'autres analyses sont en cours pour confirmer qu'il s'agit bien d'une nouvelle espèce. Il faudra ensuite trouver au chat-renard un nom plus scientifique.