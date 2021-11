Environnement : dans les Bouches-du-Rhône, des ateliers pour apprendre aux enfants à prendre soin de la nature

Respecter la nature, voilà l’un des premiers apprentissages de cette semaine de découverte. Pendant quatre jours, ces enfants participent à des activités autour de l’environnement, organisés par l’écomusée de la forêt de Gardanne (Bouches-du-Rhône) pour les vacances. Au programme : confection d’herbiers d’automne au cœur de la forêt. "On fait découvrir aux enfants la nature qui les entoure. Avec des thèmes variés : hier les sauterelles, aujourd’hui, les feuilles d’automne", explique l’animateur.

Des activités ludiques

Pour sensibiliser au mieux les enfants, l’écomusée mise sur le loisir. "On essaye de faire en sorte que ce soit quelque chose de ludique et d’assez pédagogique", détaille Marine Julien, animatrice à l’écomusée de la forêt. "Le matin il y a une partie théorique et l’après-midi, on passe sur des activités manuelles". Les enfants pourront ramener leur herbier à la maison. Un souvenir pour les inciter à continuer à s’intéresser à l’environnement.