Des flamants roses connectés en Haute-Garonne

Deux flamants roses du zoo de Plaisance-du-Touch, à l'ouest de Toulouse, ont été équipés jeudi dernier de balises, rapporte France Bleu Occitanie.

C'est une première mondiale pour des animaux en captivité : deux flamants roses du zoo de Plaisance-du-Touch, près de Toulouse en Haute-Garonne, ont été équipés jeudi dernier de balises. Il s'agit de tester ces boîtiers qui permettent de mieux connaître les habitudes des oiseaux et de mieux les protéger, selon France Bleu Occitanie.

Les boîtiers de 18 grammes, maintenus par des harnais sur le dos des oiseaux, envoient des signaux quatre à huit fois par jour, qui renseignent sur la localisation et les habitudes de vie des flamants : quand ils sont assis, debout, en marche ou en vol, s'ils sont morts.

L'expérimentation, menée par le zoo avec l'entreprise toulousaine Xerius, qui commercialise les balises, permet de vérifier en condition la solidité des balises, alimentées par des mini panneaux photovoltaïques : "Nous avons équipé des fous, des caracaras à Ushuaia, mais aussi un pigeon, un paon et un milan noir. Mais la difficulté que l’on a avec les espèces sauvages c’est qu’une fois relâchées on n’a aucune vision. L’avantage d’être sur place c’est qu’on a toujours un œil sur comment les animaux s’approprient les balises, comme un sac à dos", explique la représentante de l'entreprise, Virginie Périlhon.

"Participer au maintien de la biodiversité"

Côté zoo, on se félicite de pouvoir en savoir plus sur le comportement des flamants : "Un de nos principaux objectifs est de participer au maintien de la biodiversité", indique Sylvie Clavel, la vétérinaire du zoo, "et les balises vont permettre d’y participer en en apprenant plus sur les flamants et leur mode de vie".

Les données des boîtiers seront transmises à des scientifiques pour analyses. Si l'opération est concluante, des colonies entières de flamants, pourront être équipées de balises, dans les prochains mois, au Mexique.