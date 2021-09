Dans le Morvan, des particuliers rachètent la forêt

Une vingtaine d'hectares d'épicéas rasés en plein cœur du parc naturel régional du Morvan. Une transformation à laquelle Frédéric Bauchet ne se résout pas. Avec son association, créée il y a six ans, il rachète des parcelles de forêt. "On est en train de traverser une parcelle en cours d'acquisition pour nous. (...) C'est une parcelle de dix hectares", explique le créateur de l'association Le Chat sauvage. 500 personnes l'ont déjà rejoint dans ce projet. Leur objectif : empêcher une exploitation industrielle, que la forêt de feuillus ne face place qu'à des résineux, plus rentables mais préjudiciables à l'environnement.

500 sociétaires et propriétaires

Les adhérents à ce mouvement donnent tous de leurs deniers personnels. Roger Denis, médecin dans le Morvan depuis 45 ans, a lui investi 10 000 euros. Les achats se font auprès de particuliers selon les lois du marché. "On ne désespère pas que les élus prennent, un jour, conscience de l'enjeu", explique-t-il. L'association a déjà racheté 120 hectares de forêts dont les 500 sociétaires sont tous propriétaires.