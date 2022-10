Dans la Vienne, les toits végétalisés pour favoriser les économies d'énergie

Dans la Vienne, les travaux vont bon train. Ils se déroulent sur la toiture d’un collège de Vouneuil-sous-Biard où une surface de 5000 m² est recouverte de végétal. L'équivalent d’un terrain de football. Même opération à Chauvigny où un toit végétalisé est installé pour la première fois sur un bâtiment public.

Un choix vert pour répondre aux nouvelles normes de construction publique. Bien que les toits végétalisés soient plus chers au départ que des toits plus conventionnels, ils se révèlent intéressants grâce aux économies d'énergie réalisées. Les avantages sont à la fois environnementaux, économiques et sociaux.

Ils retiennent les eaux pluviales et la chaleur

Plus esthétiques, les toits verts, qui ont une durée de vie plus longue que les revêtements traditionnels, retiennent et absorbent les eaux pluviales, parfois polluantes. "On n'a plus besoin de gros réseaux pour évacuer les eaux vers des stations qui coûtent très cher", explique le directeur des infrastructures à la Mairie de Chauvigny. Les végétaux n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien, ni d'intervention humaine.

Ce sont aussi de bons isolants thermiques, De quoi réduire nos factures de chauffage en hiver, car ils limitent la perte de chaleur. Alors qu'en été, ces toits tapissés de vert interceptent les radiations solaires. Plus besoin de climatisation, ils gardent la fraîcheur et aident à casser les îlots de chaleur dans les villes où les zones d'habitat sont denses, surtout en période de canicule.