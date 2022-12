Bilan 2022 : cette année il y a aussi eu des bonnes nouvelles pour l'environnement !

2022 se termine et entre les records de chaleur, les incendies et les inondations exceptionnelles partout dans le monde, cette année a surtout été riche en actualités anxiogènes côté climat. Mais il y a quand même eu des bonnes nouvelles cette année ! Petite sélection avec NOWU.

Un investissement climatique ambitieux

Les États-Unis vont investir 370 milliards de dollars pour le climat ! L'État a adopté un gros texte de loi pour financer sa transition écologique. Son objectif : réduire les émissions de gaz à effet du pays de 40% d’ici 2030 ! Une bonne chose pour la planète puisqu’il est le deuxième plus gros émetteur de CO2 au monde après la Chine.

Un peu d’espoir pour les forêts

Cette année, l’Union Européenne a décidé de s’’attaquer à la déforestation importée ! Pour info, la déforestation importée, c’est quand la production de quelque chose a contribué à la déforestation. Par exemple, un steak : la vache dont il provient a sûrement été nourrie avec du soja qui pousse sur des terres déforestées pour sa culture.

Concrètement pour l’instant, les entreprises qui importent café, cacao, soja, huile de palme, bois, bœuf, caoutchouc devront donc prouver qu’elles ne participent pas à la déforestation au moment de la production ! Et nous, on pourra être sûrs que notre café du matin respecte les forêts.

En 2022, 7 pays européens, dont la France, ont décidé de sortir du Traité sur la Charte de l’Énergie !

Le TCE est un traité qui permet (en très résumé) à des entreprises du secteur de l’énergie de poursuivre un État en justice, si celui-ci prend des décisions qui risquent de nuire à leurs profits. Par exemple des mesures de sobriété énergétique qui pourraient être très bénéfiques pour l’environnement mais pas pour les profits des industries fossiles…

Cette année, l’Espagne, les Pays-Bas, la Pologne, la France, la Slovénie, l’Allemagne et le Luxembourg ont annoncé vouloir sortir de ce traité. Le Parlement Européen a même voté pour que toute l’Union Européenne en sorte !

Un accord « ambitieux » pour la biodiversité

Lors de la COP15 pour la biodiversité, il a été décidé de plein de choses positives pour la planète, comme réduire le risque lié aux pesticides de moitié, protéger 30% des terres et mers du monde ou encore favoriser l’agro-écologie ! Même si bien sûr il faudra que les finances suivent pour mettre ces mesures en place à ça coince toujours un peu à ce niveau-là. Par ici pour un bilan plus complet de cette COP15 !

Et la COP27 dans tout ça ?

Après des dizaines d’années de discussions, la communauté internationale a décidé à la COP27 (ce grand rendez-vous international sur le climat) de créer un fond dédié aux pertes et dommages, pour gérer les dégâts causés par le changement climatique.

Son but : que les pays les plus riches, qui sont aussi les pollueurs historiques, aident financièrement les pays du Sud, qui sont les plus touchés par le changement climatique alors qu’ils en sont les moins responsables et qui ont besoin de fonds pour y faire face.

Les gouvernements libérés d’une charte contraignante pour leurs politiques énergétiques

Évidemment toutes ces belles avancées ne veulent pas dire qu’il ne faut pas se préoccuper des mauvaises nouvelles ou de l’actualité environnementale de manière générale, mais ça nous rappelle que certaines choses avancent et qu’il y a toujours moyen d’agir pour la planète.

On espère beaucoup d’autres bonnes nouvelles pour 2023 !

NOWU c’est le média positif pour s’informer et se bouger pour la planète ! Sa mission : permettre aux jeunes européens de devenir des acteurs face aux défis environnementaux grâce à des contenus déculpabilisants et tournés vers les solutions.