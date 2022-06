Cambodge : un pêcheur capture le plus gros poisson d'eau douce jamais enregistré, une raie de 300 kg

(HANDOUT / WONDERS OF THE MEKONG / AFP)

Elle mesure quatre mètres de long et pèse 300 kilos. La raie Boramy ("pleine lune" en langue khmer), qui a été capturée par un pêcheur cambodgien dans le Mékong, un fleuve qui traverse le Cambodge, est le plus gros poisson d'eau douce jamais enregistré, selon les scientifiques. "En 20 ans de recherche (...), il s'agit du plus grand poisson d'eau douce que nous ayons rencontré ou qui ait été documenté dans le monde entier", a relevé mardi 21 juin dans un communiqué Zeb Hogan, directeur de Wonders of the Mekong, un projet de conservation financé par les Etats-Unis.

Capturée dans la province de Stung Treng, au nord du Cambodge, la raie a été relâchée après avoir reçu un implant électronique pour permettre de surveiller ses mouvements et son comportement. Menacée par la surpêche, la pollution et la perte de son habitat, l'espèce à laquelle appartient Boramy est protégée.