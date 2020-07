Camargue : véritable baby boom durant le confinement chez les flamants roses

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est un ballet unique en France, une chorégraphie hors norme qui met en scène plus de 30 000 ballerines à plumes. Jamais autant de flamants roses et leurs poussins ne s'étaient donnés en spectacle dans les eaux d'Aigues-Mortes (Gard). "C'est historique, on n'a jamais vu autant de couples reproducteurs à Aigues-Mortes", affirme Thierry Marmol, garde de propriété des salins du midi.

Un calme qui a accéléré la ponte des œufs

Les 25 000 adultes ont posé leurs longues pattes en Camargue début avril, 15 jours après le début du confinement. Le silence qui régnait alors sur le site a été propice à la ponte des femelles. Au-delà du calme, les flamants roses ont trouvé un garde-manger pour leurs petits. Près de 8 000 hectares teintés de roses par la crevette dont ils raffolent, qui donnera bientôt au plumage d'un poussin les couleurs si caractéristiques de ses parents.