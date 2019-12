Bretagne : fermeture d'une route pour protéger les batraciens

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À Lamballe (Côtes-d'Armor), une route départementale est réservée aux amphibiens jusqu'au 2 mars prochain. En cause : la migration des batraciens, dont plus de 500 ont été tués l'an dernier. "Ils passent la plupart de l'année dans les bois, où ils sont abrités, puis traversent la route et viennent se reproduire dans les marres", indique Rozenn Guillard, technicienne biodiversité Lamballe Terre et Mer, en désignant un triton palmé. Pour éviter une nouvelle hécatombe dans cette zone protégée, l'agglomération a donc décidé de fermer la route, fréquentée par 400 voitures par jour. Les automobilistes doivent désormais emprunter une déviation de 4 kilomètres : dans le village, la décision fait débat.

"C'est un passage obligé pour faire avancer cette thématique de la biodiversité"

"Il n'y aura pas de transition écologique sans qu'on fasse des efforts les uns les autres. Je sais que ça peut gêner certains usagers, mais c'est un passage obligé pour faire avancer cette thématique de la biodiversité", estime Jean-Luc Barbo, vice-président en charge des milieux naturels du développement durable de l'agglomération. La commune réfléchit déjà à des solutions moins contraignantes pour ses habitants pour les prochaines années.

