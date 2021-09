Bioluminescence : les animaux et la nature nous éclairent

Le spectacle est féerique et semble un peu irréel. Certaines méduses, certains vers et certaines lucioles produisent leurs propres lumières et sont bioluminescents. Leur secret réside dans la concentration d'organismes biolumineux dans leurs corps. Ces espèces ne sont visibles que dans quelques endroits comme San Diego (États-Unis) ou la Tasmanie (Australie).

La bioluminescence déjà entre les mains des laboratoires.

Certains scientifiques cherchent à contrôler cette faculté. Dans un laboratoire parisien la lumière est allumée dans des tubes qui sont en réalité de petits aquariums, contenant des milliards de bactéries marines qui s'allument en réaction à l'oxygène. Ces scientifiques ont pour projet de concevoir une lumière naturelle, moins polluante et plus durables, pour éclairer les villes : "C'est vraiment du vivant donc chaque bactérie n'a pas une durée de vie exceptionnellement longue. Par contre les bactéries se reproduisent en permanence (...) si on les nourrit il y a toujours des nouvelles populations de bactéries qui vont faire de la lumière", explique Sandra Rey, présidente et fondatrice du laboratoire Glowee.