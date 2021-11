Biodiversité : les sardines ont perdu près de 25% de leur taille en Méditerranée

Les sardines de Méditerranée ont perdu 25% de leur taille, un cas de rétrécissement d'espèce assez spectaculaire. Cela est dû à leur nourriture, qui se fait de plus en plus rare.

La sardine, l'un des poissons les plus pêchés au monde, est en train de subir un important changement physique. Depuis 2008, elle a perdu 25 % de sa taille, passant de 15 à 11 cm de long. Les poissons ont également maigri, passant de 30 à 10 grammes. La quasi-totalité des navires qui ciblait les sardines a abandonné l'activité. Il y a 13 ans, on prélevait près de 12 000 tonnes par an, aujourd'hui la chute est sévère, avec seulement 1 000 tonnes.



Une nourriture qui fait défaut

"On ne peut pas le vendre, on ne peut pas le mettre en boîte, le poisson n'est pas assez grand", explique Ange Morello, patron pêcheur à Sète (Hérault). Face à la sardine d'Atlantique, celle de Méditerranée ne fait plus le poids dans les marchés. Les scientifiques ont établi qu'après 2008, les sardines ne pesaient plus que 10 grammes, pour une taille de 11 centimètres. Après sept ans d'expérimentation, les chercheurs auraient trouvé le problème : le plancton, une micro algue dont elles se nourrissent exclusivement, a diminué de 15%, et il est dix fois moins gros donc moins nutritif.