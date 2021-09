Biodiversité : les coraux d'eau froide menacés par l'activité humaine

Des coraux d'eau froide s'épanouissent au large de la Bretagne, bien loin des mers tropicales, le long de falaises à plus de 1 000 mètres sous la surface de l'océan. Un univers mystérieux, inaccessible à l'homme, sans aucune lumière et à une température entre 4 à 13°C. Ces coraux découverts au XVIIIe siècle captivent les scientifiques. Dans les années 50, des massifs sous-marins ont été cartographiés, que l'on ne retrouve plus aujourd'hui.

Les microplastiques menacent les coraux



Les équipes de l'Ifremer a lancé six campagnes en mer pour enquêter sur ce mystère. Un observatoire va être immergé à 800 mètres de profondeur, afin de scruter les coraux sous toutes les coutures pendant cinq ans. Les coraux sont essentiels à la biodiversité, mais sont menacés par les chalutiers de pêche et par le plastique, qu'on retrouve jusqu'à 1 000 mètres de profondeur. "On a travaillé sur l'impact de ces plastiques, et c'est extrêmement néfaste pour les coraux, notamment les microplastiques, parce qu'ils les capturent, pensant que c'est de la nourriture, et les relâchent parce qu'ils n'arrivent pas à les digérer, et s'épuisent complètement", explique Franck Lartaud, biologiste marin à l'observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).