Biodiversité : en Alsace, des bénévoles entretiennent les nichoirs pour faire revenir les oiseaux

Depuis quelques années, les oiseaux sont de plus en plus difficiles à trouver dans le ciel français. Mais la forêt de la Wantzenau dans le Bas-Rhin, près de Strasbourg, fait exception, grâce à des bénévoles. "Les oiseaux que l'on entend ce matin, ce sont principalement des mésanges", fait remarquer Daniel Zinck, président de la station régionale de protection des oiseaux. Chaque année, les bénévoles installent et entretiennent 400 nichoirs, dans le but de créer des espaces sécurisés et stables pour les oiseaux.

Un milieu devenu "pauvre"

En 30 ans, les experts estiment que près d'un tiers de la population d'oiseaux communs à disparu, un constat alarmant. "On est sur un milieu qui est vraiment devenu pauvre, la diversité s'est vraiment effondrée", regrette Alexandre Goncalves, de la ligue de protection des oiseaux en Alsace. Pour inverser la tendance, la ligue de protection des oiseaux espère que la nouvelle politique agricole commune sera plus favorable aux espèces.

Parmi nos sources :

- Rapport Suivi des Oiseaux Communs en France

Liste non exhaustive.