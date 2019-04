Biodiversité : des experts au chevet de la nature

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Pendant une semaine, Paris devient la capitale mondiale de la biodiversité : des chercheurs venus des quatre coins du globe sont réunis au siège de l'Unesco afin de rédiger une évalutaion. "Près de 800 délégués se sont retrouvés lundi 29 avril pour tenter de trouver une réponse à cette question : 'Comment freiner la disparition de la nature'", explique sur place la journaliste Alexandra Boquet.

Sensibiliser le grand public aux enjeux de la biodiversité

Et il y a urgence. "Aujourd'Hui, sur 8 millions d'espèces dans le monde, 1 million sont menacées d'extinction, poursuit la journaliste. Outre les animaux, la disparition des plantes et des coraux pourraient avoir de graves conséquences." La France souhaite que l'enjeu de la biodiversité prenne la même ampleur que celui du réchauffement climatique, l'un et l'autre représentant une menace similaire pour l'humanité. Les conclusions du rapport sont attendues le 6 mai prochain.