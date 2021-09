Biodiversité : de nouvelles espèces en danger

En Indonésie, les îles sont paradisiaques. Et pourtant, la nature est en danger. Les dragons de Komodo sont tous prêts de l'extinction. Le plus grand lézard du monde vient d'être classé "en danger" sur la liste rouge des espèces menacées. Il n'en reste que quelques milliers. "Il est dans un parc national en Indonésie, mais celui-ci ne suffit pas à la protéger car il est victime du changement climatique. La hausse des températures et l'élévation du niveau de la mer réduisent petit à petit son habitat, et il est aujourd'hui plus menacé qu'avant", explique Florian Kirchner, expert UICN.

Le thon rouge hors de danger

Il n'est pas la seule victime des hommes. Selon les scientifiques, plus d'une espèce sur trois est menacée. C'est le cas de 37% des requins et des raies, 41% des amphibiens et 14% des oiseaux. L'un des plus grands ennemis de la biodiversité est la surpêche. Unique bonne nouvelle, grâce à des quotas de pêche, le thon rouge vient de sortir de la liste des espèces en danger. La liste ne cesse de s'allonger.