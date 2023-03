Biodiversité : de futurs marins nettoient les plages des Landes

Dans les Landes, une vingtaine de lycéens, qui suivent une préparation militaire marine, participaient ce week-end du 5 mars à une opération de ramassage des déchets. L’initiative est menée en collaboration avec des associations écologiques.

Des enfants ratissent le sable, minutieusement, à Moliets-et-Maa (Landes). Leur mission : traquer les micros déchets qui envahissent la plage tout au long de l’année. Un travail de longue haleine. "On ne pourra pas tous les ramasser, donc, on fait au maximum", dit Clara Saint-Jean, stagiaire en préparation militaire marine. Âgés de 16 à 21 ans, les lycéens et étudiants suivent une formation militaire marine. Au programme, nettoyage de la plage de la réserve naturelle du Courant d'Huchet aux côtés de l’association The SeaCleaners.

Acquérir une culture maritime

"Après le ramassage, on va à nouveau discuter avec eux de façon à pouvoir échanger sur leur ressenti, leurs impressions. Leur apporter des éléments qu’ils n’ont pas forcément à leur connaissance dans le domaine de tout ce qui est fait au niveau action de recyclage et de ramassage de déchets plastiques", explique Patrick John-Faber, bénévole de l'association The SeaCleaners. L'objectif de cette action de mobilisation est également d’acquérir une véritable culture maritime pour Frédéric Maufroy, le responsable de la formation préparation militaire marine de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).