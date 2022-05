Archipel d’Hawaï : découverte de la spectaculaire "île jardin"

Comment une île sept fois plus petite que la Corse a-t-elle pu générer des paysages aussi vastes et spectaculaires ? Le volcanisme a donné à Kauai ses falaises tropicales vertigineuses et son joyau, Waimea, le grand canyon du Pacifique. Dans l’île la plus au nord de l’archipel d’Hawaï, une touriste tunisienne ouvre grand ses yeux. "Il y a tellement de verdure, c’est vraiment cool. Il y a tellement de couleurs […]. C’est magnifique", décrit-elle.

"The Rainbow state"

Des arcs-en-ciel ont donné à l’’état d’Hawaï sa devise : "the Rainbow state". L’archipel connaît tous les climats de la planète : le tempéré, le tropical, le désertique et le polaire. L'île de Kauai est l’un des lieux les plus pluvieux du monde, d’où son surnom d’ "île jardin". "Hawaii est l’archipel le plus isolé de la surface du globe. On a un très grand nombre de plantes endémiques, c’est-à-dire qui n’existent et ne poussent qu’ici", affirme Adam Williams, botaniste à la division des forêts et de la faune sauvage d’Hawaï.