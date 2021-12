Animaux : quelles sont les causes du mystérieux déclin des hérissons ?

Depuis le début de l'année, le centre d'hébergement et d'études sur la nature et l'environnement, en Normandie, a accueilli 700 hérissons malades ou accidentés, soit trois fois plus qu'en 2015. "On est confrontés à de plus en plus d'animaux qui sont censés aller bien, des adultes qui arrivent déshydratés, en diarrhée. Quand on a une arrivée aussi importante d'animaux dans les centres de sauvegarde, on peut supposer qu'un jour il n'y aura plus ces animaux", commente Laure Prevost, du centre d'hébergement et d'études sur la nature et l'environnement.

Des causes environnementales ?

La mortalité des adultes rend également de nombreux bébés hérissons orphelins. Le centre mène ainsi une étude scientifique : si un adulte meurt dans les 48 heures après son arrivée, il est autopsié, et les prélèvements sont envoyés dans un laboratoire à Rouen (Seine-Maritime). 80 hérissons ont été étudiés. L'état général des animaux est fortement dégradé. "La grande majorité, ce sont des maladies respiratoires et des maladies digestives, (…) et c'est probablement à rapprocher de facteurs environnementaux", explique Claire Le Moal, vétérinaire et responsable de l'étude sur les causes de la mortalité des hérissons. Les pesticides agricoles auraient notamment considérablement affaibli le système immunitaire des hérissons.