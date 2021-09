Animaux : à la découverte de chimpanzés en milieu naturel

C'est un lieu où l'on répare. Dans un bout de forêt, les chimpanzés maltraités ou orphelins, arrachés très jeunes à leur milieu naturel, sont remis sur pied pour être relâchés un jour. Lorsqu'il est arrivé, Naseka, le petit spécimen, ne connaissait que la cage du zoo qui l'avait recueilli. Il semblait totalement perdu lors de ses sorties en forêt, jamais loin de l'humain qui l'accompagnait alors. Peu à peu, il a trouvé ses marques.



S'habituer à la nature

Mais avant de retourner dans la nature, il a dû rencontrer les autres pensionnaires, en cage. Ensemble, ils constituent un groupe. Un matin, Naseka va enfin voir son territoire s'agrandir. Dans un enclos d'un hectare, sous le regard d'Amandine Renaud, primatologue. C'est elle qui a mis au point ce projet. Elle reste aux aguets, et veut observer comment la nouvelle famille se comporte. Grace à ses guides, Naseka se sent de plus en plus à l'aise.