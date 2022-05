Comment un chevreuil "ivre" s'est-il retrouvé en plein centre-ville de Vernon, dans l'Eure ?

À deux reprises, ces derniers jours, un chevreuil a été aperçu faisant de grands bonds et se cognant aux portes et aux murs dans le jardin d’un particulier en plein centre-ville de Vernon, dans l’Eure, mais aussi sur le parking de l’hôpital de la ville. "Quand on a essayé de le maîtriser, on s’est aperçu que cet animal avait des capacités de saut en hauteur extrêmement importantes, assure Joanna, brigadier-cheffe de la police municipale. Ça saute très, très haut et c’est très vif." L'animal semblait avoir perdu la raison, comme en état d’ébriété.

L'intervention d'une dizaine de personnes

Pour calmer ce chevreuil, il a fallu le cerner de barrières lui bander les yeux et lui attacher les pattes avec le concours d’une dizaine de personnes, dont Alain Coupet lieutenant de louveterie dans l’Eure.

"Ils [les chevreuils] adorent manger les pousses de bouleau, confirme ce chargé de la régulation de la faune sauvage. La fermentation de ces pousses crée de l’alcool. Ils en sont friands parce que c’est tendre et juteux. C’est bon. C’est comme-ci, nous, on mangeait du miel ou du sucre. On prend une part de gâteau, deux parts de gâteau, et ainsi de suite !

"Ils mangent ces pousses de bouleau sans savoir s’arrêter. Après ils sont ivres, mais vraiment ivres !" Alain Coupet à franceinfo

"Les animaux aiment prendre leur pied avec des substances plus ou moins légales"

Les animaux ont échappé à la cellule de dégrisement et ont pu être relâchés sans dommage dans la forêt. Des signalements similaires se multiplient en Normandie mais aussi dans l'Est du Massif central ou encore en Haute-Saône.

Et si le phénomène peut bien sur paraître étonnant, les cervidés ne sont pas les seuls animaux amateurs de paradis artificiels. "Chez les éléphants, c’est assez connu. Les graines de marula qui fermentent, cela fait des lignées d’éléphants alcooliques, complètement accros", détaille ainsi Marc Giraud, porte-parole de l’Association pour la sauvegarde des animaux sauvages (Aspas).

Ce genre de comportement est également observé avec les abeilles "lorsqu’elles vont siroter du nectar un peu fermenté, note le porte-parole de l'Aspas. Elles arrivent à la ruche en titubant. Les wallabies, ces petits kangourous, dévastent les champs de pavot médicinal et se retrouvent complètement défoncés sur les routes en Australie. Les animaux aiment prendre leur pied avec des substances plus ou moins légales", conclut Marc Giraud.