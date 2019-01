Australie : près d'un million de poissons retrouvés morts dans un fleuve

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Un député australien est pris de violentes nausées alors qu'il tente d'alerter sur un désastre écologique. Les cours d'eau du sud-est de l'Australie sont remplis de poissons morts. L’hécatombe a débuté il y a une dizaine de jours et l'odeur est pestilentielle aux abords du fleuve Darling. "On va se mobiliser pour le fleuve, pour s'assurer que les intérêts du fleuve Darling et de notre écologie passent avant les intérêts des multinationales qui sont en train de détruire le fleuve", lance face caméra le député de Nouvelle-Galles du Sud Jeremy Buckingham, avant de poursuivre un poisson mort à la main, "voilà le résultat quand on laisse le Parti national en charge de l'eau en Australie."

Une irrigation sauvage en cause ?

Les autorités mettent en cause la sécheresse qui touche le pays et fait baisser le niveau des cours d'eau. Mais certains scientifiques invoquent une irrigation sauvage qui épuise les rivières depuis de nombreuses années. Les températures devraient encore grimper en Australie et le nombre de poissons morts pourrait dépasser le million.