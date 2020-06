Alsace : le village de Muttersholtz, roi de la biodiversité

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Le petit village alsacien de Muttersholtz (Bas-Rhin) s’impose comme un laboratoire de la transition écologique depuis dix ans déjà. Les habitants souhaitent produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment. Aux alentours, une zone humide, jadis marécageuse, et un paradis pour la faune et la flore. Jeff Tussard, ancien pâtissier, donne un cours sur les vertus alimentaires des plantes. "C’est seulement ouvrir les yeux sur cette diversité de façon à mieux la respecter", explique-t-il.

Une centrale hydraulique déjà en place

Voilà déjà cinquante ans que la maison de la nature sensibilise des générations d’écoliers. L’écologie, le maire y croit depuis toujours. Il y a trois ans, ses efforts ont été récompensés, puisque le village a été sacré capitale française de la biodiversité. Depuis, il s’est lancé le défi de rendre le village autonome en énergie. Une micro centrale hydraulique alimente déjà tous les services de la ville en électricité.

Le JT

Les autres sujets du JT