Environnement : quand les touristes nettoient la rivière

C'est un écrin de verdure à quelques kilomètres du centre de Strasbourg (Bas-Rhin). La forêt de la Robertsau abrite un cours d'eau et une nature sauvage. Tout juste classée réserve naturelle, elle n'est pourtant pas épargnée par la pollution. Ici, les déchets sont drainés sur des kilomètres. Une vision insupportable pour Ludovic, qui nettoie depuis 25 ans le cours d'eau à bord de son kayak. Depuis cette année, avec son club nautique, il propose des balades écocitoyennes au grand public : 25 euros au lieu de 50 si les participants s'engagent à ramasser des déchets.

Des centaines de litres de déchets

"Initialement, je voulais faire du kayak parce que ça faisait longtemps. J'ai trouvé cette opportunité, et l'acte citoyen me convenait bien", explique Fanny, qui participe à cette balade. Au fil de l'eau, les surprises sont parfois de taille. Agir ici et maintenant, c'est préserver l'environnement bien au-delà de cette rivière. Plusieurs centaines de litres de déchets peuvent être récoltés en une session. La prochaine opération interviendra en septembre.

